В Белгородской области БПЛА атаковал служебный автомобиль, ранен глава села

Глава села в Белгородской области ранен при атаке беспилотника на автомобиль
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Глава села Казинка в Белгородской области получил ранение в результате атаки беспилотника ВСУ на служебный автомобиль. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, передает РИА Новости.

«В результате удара дрона по служебному автомобилю ранен глава Казинской территориальной администрации Валуйского округа. Гоженко Виктор Валентинович получил ранения во время объезда территории на участке автодороги Казинка — Михайловка», — написал Гладков.

У Гоженко диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения бедра и плеча. Его отправили на амбулаторное лечение.

Накануне губернатор Белгородской области рассказал, что несколько населенных пунктов региона атаковали украинские беспилотники. Он уточнил, что в городе Шебекино атакам семи беспилотников подверглось производственное предприятие. В результате удара одного из них оказался ранен сотрудник. Медики доставили мужчину в Шебекинскую ЦРБ с баротравмой.

Ранее несколько электроподстанций в Крыму были повреждены из-за атаки беспилотников.

