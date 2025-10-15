В Брянской области мирный житель ранен при атаке ВСУ

Украинские войска атаковали с помощью FPV-дронов село Брахлов Климовского района Брянской области, ранен мирный житель. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Очередные подлые преступления ВСУ. Украинские террористы атаковали с помощью FPV-дронов село Брахлов Климовского района. В результате варварского удара, к сожалению, ранен мирный житель», — сообщил он.
Богомаз уточнил, что мужчину доставили в больницу, где ему оказали всю необходимую медицинскую помощь.
По словам губернатора, на месте инцидента работают оперативные и экстренные службы.
8 октября глава Брянской области заявил, что жительница села Хинель Севского района попала в больницу после того, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт из минометов.
До этого мужчина пострадал в результате атаки украинских военнослужащих на предприятие в селе Подывотье Севского района. Богомаз добавил, что пострадавшего оперативно доставили в районную больницу. Там ему оказали необходимую медицинскую помощь.
Ранее в Белгородской области два чиновника пострадали из-за атаки ВСУ.