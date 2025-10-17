Срочник открыл огонь по сослуживцам в Подмосковье

Солдат-срочник открыл стрельбу по сослуживцам в военной части на территории Наро-Фоминского района в Московской области. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным канала, в результате инцидента пострадали не менее трех человек, двоих из них спасти не удалось. Еще один солдат с тяжелым ранением госпитализирован.

Как пишет РЕН ТВ, один из раненых связался с матерью и сообщил о стрельбе. Женщина немедленно вызвала медиков и полицию в военную часть.

Возможные мотивы нападавшего не раскрываются. Официального подтверждения этой информации не поступало.

В октябре 2019 года подобный инцидент произошел в воинской части ЗАТО Горный Забайкальского края. Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу, когда сдавал караул, — в результате восемь человек не выжили, еще двое получили серьезные ранения. Срочник объяснил свой поступок дедовщиной, с которой он сталкивался на протяжении всей службы. По словам Шамсутдинова, в войсковой части к нему часто применяли силу. Вместе с этим он признал свою вину в содеянном.

В январе 2021 года суд в Чите приговорил его к 24,5 года колонии строгого режима. Позднее осужденный Шамсутдинов пытался записаться добровольцем на СВО, но Минобороны не стало заключать с ним контракт.

Ранее на Сахалине 19-летний срочник скончался от теплового удара после тренировки в +35.