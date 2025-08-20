На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Адвокат объяснил, почему расстрелявшего сослуживцев срочника не берут на СВО

RT: расстрелявший сослуживцев Шамсутдинов хочет уйти на СВО, но его не берут
close
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Осужденный за расстрел восьми сослуживцев солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов хочет уйти добровольцем в зону проведения специальной военной операции (СВО), однако Минобороны не заключает с ним контракт. Об этом рассказал RT его адвокат Руслан Нагиев.

«У него отец — бывший следователь, брат служит, и сам парень собирался делать карьеру военного. Но судьба распорядилась иначе. Заявления он пишет с 2022 года», — рассказал защитник осужденного.

По словам адвоката, с начала СВО Шамсутдинов написал пять писем, в которых просился в зону боевых действий. Последнюю попытку заключить контракт с Минобороны он предпринял «весной или даже зимой». Каждый раз молодому человеку приходит отказ, несмотря на то, что медкомиссия признает его годным к службе.

«Вообще в колонии и следователи, как я понял, скептически относятся к его перспективам уйти на СВО… Все-таки был огонь по своим», — отметил адвокат.

В январе 2021 года суд в Чите приговорил солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова к 24,5 года колонии строгого режима. Его признали виновным в убийстве восьми сослуживцев. Подсудимый, а также его отец подчеркивали, что преступление стало следствием дедовщины и в момент его совершения Рамиль был в состоянии аффекта. В то же время родственники пострадавших уверены: все было спланировано, а сам Шамсутдинов — «хладнокровный убийца». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Монголии два срочника застрелили начальника караула.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами