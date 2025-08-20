Адвокат объяснил, почему расстрелявшего сослуживцев срочника не берут на СВО

RT: расстрелявший сослуживцев Шамсутдинов хочет уйти на СВО, но его не берут

Осужденный за расстрел восьми сослуживцев солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов хочет уйти добровольцем в зону проведения специальной военной операции (СВО), однако Минобороны не заключает с ним контракт. Об этом рассказал RT его адвокат Руслан Нагиев.

«У него отец — бывший следователь, брат служит, и сам парень собирался делать карьеру военного. Но судьба распорядилась иначе. Заявления он пишет с 2022 года», — рассказал защитник осужденного.

По словам адвоката, с начала СВО Шамсутдинов написал пять писем, в которых просился в зону боевых действий. Последнюю попытку заключить контракт с Минобороны он предпринял «весной или даже зимой». Каждый раз молодому человеку приходит отказ, несмотря на то, что медкомиссия признает его годным к службе.

«Вообще в колонии и следователи, как я понял, скептически относятся к его перспективам уйти на СВО… Все-таки был огонь по своим», — отметил адвокат.

В январе 2021 года суд в Чите приговорил солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова к 24,5 года колонии строгого режима. Его признали виновным в убийстве восьми сослуживцев. Подсудимый, а также его отец подчеркивали, что преступление стало следствием дедовщины и в момент его совершения Рамиль был в состоянии аффекта. В то же время родственники пострадавших уверены: все было спланировано, а сам Шамсутдинов — «хладнокровный убийца». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Монголии два срочника застрелили начальника караула.