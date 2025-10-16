На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Над российскими регионами сбили девять украинских дронов

МО РФ: днем в четверг над несколькими регионами России сбили 9 БПЛА ВСУ
true
true
true
close
Inna Varenytsia/Reuters

Днем 16 октября российские военные ликвидировали девять беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА — над территорией Республики Крым, три БПЛА – над территорией Курской области и два БПЛА – над территорией Белгородской области», — сказано в сводке ведомства.

Уточняется, что беспилотники ВСУ сбили с 11.00 мск до 14.00 мск.

До этого в российском оборонном ведомстве сообщили, что российские войска за сутки ликвидировали 278 беспилотников ВСУ. Кроме того, силы Черноморского флота России за последние 24 часа уничтожили шесть беспилотных катеров ВСУ в акватории Черного моря. Также средствами противовоздушной обороны сбито шесть управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, следует из сообщения МО ПФ.

Ранее ВС России ударили по энергетике Украины и живой силе ВСУ.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами