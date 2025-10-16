Над российскими регионами сбили девять украинских дронов

Днем 16 октября российские военные ликвидировали девять беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА — над территорией Республики Крым, три БПЛА – над территорией Курской области и два БПЛА – над территорией Белгородской области», — сказано в сводке ведомства.

Уточняется, что беспилотники ВСУ сбили с 11.00 мск до 14.00 мск.

До этого в российском оборонном ведомстве сообщили, что российские войска за сутки ликвидировали 278 беспилотников ВСУ. Кроме того, силы Черноморского флота России за последние 24 часа уничтожили шесть беспилотных катеров ВСУ в акватории Черного моря. Также средствами противовоздушной обороны сбито шесть управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, следует из сообщения МО ПФ.

Ранее ВС России ударили по энергетике Украины и живой силе ВСУ.