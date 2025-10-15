На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВС России ударили по энергетике Украины и живой силе ВСУ

Минобороны: ВС России ударили по предприятиям энергетики Украины и живой силе ВСУ
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

ВС России ударили по объектам энергетики Украины, а также по живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Удар наносился по позициями противника оперативно-тактической авиацией и беспилотниками. Удары пришлись по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145-ти районах.

Были уничтожены вражеские склады боеприпасов, места хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия.

До этого российская армия ударом авиабомб ФАБ-3000 и ракет ЛМУР X-39 уничтожили пункты временной дислокации бойцов в Харьковской области.

В свою очердь MWM сообщало, что Воздушно-космические силы (ВКС) России начали применять модернизированные аэробаллистические ракеты комплекса «Кинжал», которые почти невозможно перехватить. По данным издания, теперь они могут следовать по обычной дуге, прежде чем либо перейти в крутое пикирование в терминальной зоне, либо выполнить маневры, чтобы «сбить с толку и избежать» украинских систем ПВО.

Ранее появилось видео ликвидации цеха сборки дронов ВСУ в Херсоне.

