Российские системы ПВО за сутки уничтожили более 278 беспилотников ВСУ

Российские войска за сутки ликвидировали 278 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ в ежедневной сводке.

Кроме того, силы Черноморского флота России за последние 24 часа уничтожили шесть беспилотных катеров ВСУ в акватории Черного моря. Также средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбито шесть управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, говорится в сообщении.

15 октября украинские войска совершили массовый сброс «умных бомб» на позиции российских войск в зоне специальной военной операции. Речь идет о восьми управляемых авиационных бомбах. По информации оборонного ведомства, ни одному из восьми снарядов не удалось достичь цели. Российские войска оперативно среагировали на атаку и уничтожили технику дежурными средствами ПВО. В Минобороны отметили, что, скорее всего, это вооружение западного образца, которое было передано Киеву партнерами.

Ранее ВС России ударили по энергетике Украины и живой силе ВСУ.