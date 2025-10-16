На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Черная дыра» в зоне СВО заставила бойцов ВСУ пропасть навсегда

ТАСС: бойцы ВСУ пропадают навсегда в Садках Сумской области, как в черной дыре
Andriy Andriyenko/AP

Село Садки Сумской области стало местом, где бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пропадают навсегда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах России.

В публикации отмечается, что родственники военных из 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ утверждают, что в районе населенного пункта солдаты начинают пропадать без вести.

По словам собеседника агентства, село Садки уже давно является своеобразной «черной дырой» для украинской армии.

13 октября сообщалось, что бойцы Вооруженных сил Украины провалили попытку провести контратаку в районе Кондратовки на Сумском направлении, поскольку 225-й полк, который должен был их поддержать, не пришел на боевые позиции.

В публикации утверждается, что украинские военные были заняты поиском своего командира, который исчез после прошедшего накануне застолья в честь празднования дня специалистов логистического обеспечения ВСУ.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал, как попал под огонь украинских БПЛА «Баба-яга».

