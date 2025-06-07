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Пленный боец ВСУ рассказал, как попал под огонь украинских БПЛА «Баба-Яга»

Боец ВСУ Евенко: украинские солдаты с помощью БПЛА атаковали своих сослуживцев
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Russian Defense Ministry Press Service photo via AP

Украинские военные попали под огонь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Баба-Яга», выпущенных их сослуживцами. Об этом рассказал пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Евенко, пишет ТАСС со ссылкой на предоставленное министерством обороны РФ видео с рассказом мужчины.

«Когда мы были на позиции, на нас два раза «Баба-Яга» скиды сбрасывала», — отметил солдат.

По словам Евенко, он был мобилизован и служил в 24-й механизированной бригаде ВСУ. Мужчина рассказал, что моральный дух членов данного подразделения находится на низком уровне, так как они не верят в возможность вернуться домой.

«[Офицеры ВСУ] обещали сделать ротацию через 10 дней, но никаких ротаций не было. <...> «Двухсотых», «трехсотых» было много, их не эвакуировали», — подчеркнул он.

Пленный украинский боец добавил, что среди его сослуживцев были такие, кто пытался отойти с занимаемых позиций. Но по ним открывали огонь другие солдаты ВСУ, используя для этого минометы.

3 июня командир взвода БПЛА в составе 80-го танкового полка группировки российских войск «Центр» Даниил Иванов заявил, что украинские бойцы бросали раненых сослуживцев при отступлении из Троицкого в Донецкой народной республике (ДНР). Населенный пункт перешел под контроль Вооруженных сил РФ еще до начала майского перемирия.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал, как на обучении инструктор сломал военному ключицу.

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