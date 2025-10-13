Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) провалили попытку провести контратаку в районе Кондратовки на сумском направлении, поскольку 225-й полк, который должен был их поддержать, не пришел на боевые позиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Военнослужащие управления полка занимались поиском своего командира Олега Ширяева, бесследно исчезнувшего после застолья в честь празднования дня специалистов логистического обеспечения ВСУ», — заявил он.

По словам силовика, к концу дня командира нашли спящим в одном из заброшенных зданий в районе дислокации штаба полка.

Накануне дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили группу военных республики, которые хотели сдаться в плен в Харьковской области.

11 октября в российских силовых структурах заявили, что командиры 71-й бригады ВСУ побоялись, что их подчиненные не пойдут в бой, и заявили им, что отправляют их на ротацию, тогда как в действительности послали на штурм. Источник не уточнил, о каком участке фронта идет речь.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал, как попал под огонь украинских БПЛА «Баба-Яга».