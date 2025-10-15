На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Bloomberg раскрыл план Евросоюза по беспилотникам и ПВО

Bloomberg: Евросоюз хочет запустить совместные проекты по беспилотникам и ПВО
Matt Dunham/AP

Евросоюз планирует запустить совместные проекты в сфере беспилотников и противовоздушной обороны (ПВО) в рамках пятилетней программы перевооружения. По данным агентства Bloomberg, эти меры направлены против России.

Согласно документу, с которым ознакомилось агентство, предполагается увеличение доли совместных оборонных закупок стран Европейского союза с текущих 20% до 40% к концу 2027 года.

Там отмечается, что якобы «Российская Федерация представляет угрозу европейской безопасности», а союзники все чаще смещают фокус внимания на другие регионы мира.

Государствам-членам ЕС рекомендовали координировать оборонные расходы и оперативно создавать коалиции для разработки новых программ. Первые коалиции должны сформироваться к началу 2026 года, а запуск проектов планируется на середину следующего года.

План рассчитан на пять лет — до 2030 года.

30 сентября глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз выделит Украине несколько миллиардов евро на разработку беспилотников.

Ранее сообщалось, что компания Renault планирует производить беспилотники на Украине.

