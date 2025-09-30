На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ЕС выделит Украине несколько миллиардов на беспилотники

Ляйен: ЕС и Украина договорились выделить €2 млрд на разработку беспилотников
РИА Новости

Евросоюз выделит Украине несколько миллиардов евро на разработку беспилотников. Об этом сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

Глава ЕК заявила, что если ЕС продолжает считать Украину своей «первой линией обороны», то объединению необходимо увеличить военную помощь Киеву.

«Поэтому, если говорить конкретно, мы договорились с Украиной о выделении в общей сложности 2 млрд евро на беспилотники», — сказала она.

После нарушения воздушного пространства Польши в ночь на 10 сентября в ЕК сообщили о намерении создать «стену дронов» вдоль восточной границы Европейского союза.

Данный проект — это общая инициатива Германии, Польши, Финляндии и стран Прибалтики, направленная на развертывание вдоль всей границы с Россией, в том числе на территории Украины, многоплановой системы из средств слежения и автоматизированных систем защиты от БПЛА. В настоящий момент проект находится на стадии разработки и отбора моделей.

Ранее сообщалось, что компания Renault планирует производить беспилотники на Украине.

