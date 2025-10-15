В США обратили внимание на закупку Китаем российской военной техники

В США обеспокоены закупкой российской военной техники Китаем. Об этом пишет портал «Главный региональный» со ссылкой на эксклюзивный перевод материала Sohu.

«Китайская армия закупила у России боевые машины десанта, суммой на 580 миллионов долларов, при этом НОАК (Национальная освободительная армия Китая. — «Газета.Ru») имеет собственный качественный парк таких машин», — говорится в публикации.

Отмечается, что Китай закупил боевые машины десанта БМД-4Д. Китайские военные проверят машины, освоят опыт десантирования и попытаются перенять стиль ведения боевых действий ВС РФ.

Авторы подчеркивают, что суть китайско-российского сотрудничества заключается в «взаимном дополнении сильных сторон» — Россия делится опытом в области воздушной тактики и техники, а КНР использует свой промышленный потенциал для быстрого внедрения этих результатов.

Издание The Washington Post, в свою очередь, связало закупку с вероятной подготовкой к операции на Тайване, однако китайские аналитики отмечают, что высадка морского или воздушного десанта — это лишь один из сценариев.

Накануне военный аналитик Фрaнц-Стефан Гади в материале для The Wall Street Journal заявил, что ядерный арсенал РФ и связи с Китаем мешают давлению Запада на Москву.

Одним из важных факторов, который не дает Западу использовать стратегию давления на РФ, являются отношения Москвы и Пекина. Связи с КНР стали для России важнейшей экономической и политической опорой

Ранее Трамп заявил, что морфлот США превосходит Россию и Китай по подлодкам.