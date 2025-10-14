На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США назвали факторы, мешающие давлению на Россию

WSJ: ядерный арсенал РФ и связи с Китаем мешают давлению Запада на Москву
Depositphotos

Ядерный арсенал РФ и связи с Китаем мешают давлению Запада на Кремль. Об этом заявил военный аналитик Фрaнц-Стефан Гади, передает газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Наличие у России ядерного арсенала всегда будет фактором в любой кампании давления. США на самом деле не продемонстрировали никакого желания спровоцировать какую-либо эскалацию», — считает эксперт.

Отмечается, что одним из важных факторов, который не дает Западу использовать стратегию давления на РФ, являются отношения Москвы и Пекина. Связи с КНР стали для России важнейшей экономической и политической опорой, пишет WSJ.

В конце сентября президент США Дональд Трамп заявил, что восстановил американский ядерный потенциал. Выступая перед высшим офицерским составом ВС Соединенных Штатов в Куантико, американский лидер выразил надежду на то, что ядерное оружие США не придется применять.

До этого Трампа выражал обеспокоенность по поводу скорого истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), назвав это «проблемой для всего мира». Он добавил, что США намерены обсудить с Россией перспективы дальнейшего ядерного разоружения.

Ранее Трамп заявил, что морфлот США превосходит Россию и Китай по подлодкам.

