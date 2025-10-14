Специалисты МЧС России с августа прошлого года обезвредили в курском приграничье более 100 ударных беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на ведомство.

«С августа 2024 года специалисты сводного пиротехнического отряда МЧС РФ обезвредили и уничтожили свыше 15 тысяч боеприпасов, среди них более 100 - ударные беспилотники и FPV-дроны», — сообщили в пресс-службе.

Среди обезвреженных целей, как уточняется, есть дрон-бомбардировщик «Авенджер». Он может нести боевой снаряд весом до четырех килограммов, изготовлен из стекло-углеродного композита. Этот многоразовый дрон может лететь на высоте до 1500 метров со скоростью 80 километров в час.

В МЧС добавили, что все дроны обезвреживают и изучают. Позже их используют как макеты для обучения.

До этого портал The National Interest писал, что российские оптоволоконные дроны наводят ужас на украинских военных. Так, в материале автор отмечает большую дальность применения подобных аппаратов, которая достигает 40 километров в идеальных условиях и, вероятно, скоро составит до 50 километров, ведь работа над совершенствованием данных беспилотников активно продолжается.

Ранее Пушилин заявил, что ВС РФ «ломают оборону противника» на стыке ДНР с Украиной.