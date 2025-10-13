На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Западе раскрыли, какое оружие наводит ужас на ВСУ

NI: российские оптоволоконные дроны наводят ужас на военных ВСУ
Павел Лисицын/РИА Новости

Российские оптоволоконные дроны наводят ужас на украинских военных. Об этом пишет The National Interest.

«Становится только хуже, потому что технологии не стоят на месте», — сообщил изданию один из украинских активистов.

В материале автор отмечает большую дальность применения подобных аппаратов, которая достигает 40 километров в идеальных условиях и, вероятно, скоро составит до 50 километров, ведь работа над совершенствованием данных БПЛА активно продолжается.

До этого стало известно, что российские военные впервые применили оптоволоконный FPV-дрон для атаки на технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Краматорске Донецкой народной республики (ДНР). Как говорится в сообщении Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», беспилотник нанес удар по автомобилю противника на улице Парковой.

Ранее Пушилин заявил, что ВС РФ «ломают оборону противника» на стыке ДНР с Украиной.

