На Западе раскрыли, какое оружие наводит ужас на ВСУ

Российские оптоволоконные дроны наводят ужас на украинских военных. Об этом пишет The National Interest.

«Становится только хуже, потому что технологии не стоят на месте», — сообщил изданию один из украинских активистов.

В материале автор отмечает большую дальность применения подобных аппаратов, которая достигает 40 километров в идеальных условиях и, вероятно, скоро составит до 50 километров, ведь работа над совершенствованием данных БПЛА активно продолжается.

До этого стало известно, что российские военные впервые применили оптоволоконный FPV-дрон для атаки на технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Краматорске Донецкой народной республики (ДНР). Как говорится в сообщении Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», беспилотник нанес удар по автомобилю противника на улице Парковой.

Ранее Пушилин заявил, что ВС РФ «ломают оборону противника» на стыке ДНР с Украиной.