Пушилин заявил, что ВС РФ «ломают оборону противника» на стыке ДНР с Украиной

Пушилин: ВС РФ ломают оборону ВСУ в Днепропетровской области
Группировка войск «Восток» ВС РФ продолжает ломать оборону противника в Днепропетровской области Украины, заявил в видеообращении глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

Он отметил, что российские военные продвигаются «вглубь обороны» ВСУ. По словам чиновника, украинские позиции в районе сел Световое, Сосновка и Вербовое ухудшились.

В том же видео глава ДНР рассказал, что российские военные начали городские бои в Северске в северо-западной части Донбасса.

Накануне ВСУ совершили 10 вооруженных атак на ДНР. При этом использовались ударные беспилотники. В городе Горловке при налете БПЛА на рейсовый автобус пострадали шесть человек. Там были повреждены детсад, жилые дома в центре и автомобили. А в Донецке пострадали Парк кованых фигур, администрация и три объекта гражданской инфраструктуры.

Ранее Зеленский заявил, что «Москва позволяет себе эскалацию».

