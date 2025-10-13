Сын священника тайно ушел на СВО и лишился ноги

Сын православного священника из Самарканда потерял ногу в зоне СВО, пытаясь спасти сослуживца. Об этом сообщает RT.

Боец с позывным «Сова» уже принимал участие в боевых действиях и до СВО. На этот раз он решил не сообщать родным о своем отправлении на фронт. Он служил в штурмовом подразделении морской пехоты в курском приграничье.

В ноябре прошлого года их автомобиль подорвался на мине — одному из сослуживцев «Совы» оторвало ногу. Боец принял решение помочь товарищу и оттащить его в безопасное место, но вскоре и сам наступил на мину.

«Командир кричал бойцам, чтобы вытащили меня. Я ему: не нужно никого из ребят за мной посылать!» — вспоминает он.

Обоих раненных удалось спасти. Их эвакуировали в госпиталь.

Недавно участник СВО из Забайкалья Виктор Бондаренко был найден спустя целый месяц поисков. Мужчину обнаружили без обеих ног. После этого он восемь месяцев проходил реабилитацию.

Ранее стала известна история бойца СВО, который отрезал себе ногу в окопе и несколько дней ждал помощи.