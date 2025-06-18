Пропавший на СВО российский боец нашелся спустя месяц без обеих ног

Участник СВО из Забайкалья пропал на месяц и был найден без обеих ног

Участник специальной военной операции (СВО) на Украине из Забайкалья Виктор Бондаренко пропал на месяц, а затем был найден без обеих ног. Об этом рассказала его жена в интервью телеканалу ЗРТК.

Возраст военнослужащего не раскрывается, однако известно, что с женой он живет «душа в душу» уже 33 года. Бондаренко признался, что изначально его не хотели брать на службу из-за возраста, но в июле прошлого года он все-таки заключил контракт с Минобороны России и отправился на СВО.

После каждого боевого задания доброволец звонил жене и сообщал о том, что с ним все нормально. Но однажды мужчина перестал выходить на связь.

«Он месяц не выходил на связь, ну уже паника началась. Потом давай звонить во все инстанции. Потом мне сказали, что ждать надо месяц», — поделилась деталями жена военного Анна.

По ее словам, спустя месяц и четыре дня муж сам позвонил и сказал, что подорвался на мине, в результате чего потерял обе ноги. Супруга участника СВО призналась, что готовилась к худшему и сообщила: «Главное, что жив остался».

Анна рассказала, что одной ноги ее супруг лишился сразу, а вторую изрешетило осколками. Последние восемь месяцев он проходил реабилитацию. Теперь бойца ждет заслуженная награда, сообщил телеканал.

До этого хирурги в Екатеринбурге при помощи 3D-печати восстановили лицо участнику СВО, который получил осколочное ранение глазницы и верхней челюсти. Грубый рубец под глазом исказил лицо и привел к риску потери зрения.

Ранее в России создали Школу поддержки для жен и матерей участников СВО.