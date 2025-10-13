На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сеул построит первый гражданский ядерный бункер

Korea Herald: Сеул построит первый ядерный бункер под жилым домом к 2028 году

Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Южнокорейские власти к 2028 году построят под многоквартирным жилым комплексом в Сеуле первый гражданский бункер, способный выдержать ядерный удар. Об этом сообщает издание Korea Herald.

Бункер возведут в районе Гарак-донг при поддержке местных властей и компании Seoul Housing and Communities Corp. Он будет расположен на третьем подвальном этаже ЖК, его площадь составит более 2,1 тысячи квадратных метров, и он сможет вместить до 1020 человек.

Помещения будут оборудованы таким образом, чтобы позволить их обитателям находиться под землей до двух недель после удара ядерным, биологическим или химическим оружием. При этом в мирное время бункер будут использовать как фитнес-центр.

В качестве причин для возведения подземного убежища называют нестабильность общей обстановки в мире и военные риски, связанные с Северной Кореей.

В сентябре лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе встречи с научно-техническими работниками ядерной области заявил, что первоочередной задачей для обеспечения безопасности страны является развитие ядерного потенциала КНДР.

Именно это позволяет гарантировать суверенитет страны, отстаивать интересы и право Северной Кореи на развитие, добавил Ким Чен Ын.

Ранее Южная Корея открыла предупредительный огонь в сторону северокорейского судна.

