Южная Корея открыла огонь по кораблю КНДР

Южная Корея совершила предупредительные выстрелы в сторону торгового судна КНДР, которое якобы нарушило Северную пограничную линию (NLL) в Желтом море в районе острова Пэннён. Об этом сообщает агентство «Рёнхап», ссылаясь на Объединенный комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи.

По его информации, утром 26 сентября судно КНДР пересекло NLL. Южнокорейские военные открыли предупреждающий огонь и по радио потребовали покинуть воды.

«Наши войска внимательно следили за действиями Северной Кореи и действовали в соответствии с установленными процедурами», — сказано в заявлении военных.

Как отмечает «Рёнхап», в итоге судно КНДР покинуло южнокорейские воды.

Во второй половине августа КНДР обвинила Южную Корею в «серьезной провокации» на границе после десяти предупредительных выстрелов южнокорейских солдат. Северокорейские военные ненадолго пересекли демилитаризованную зону, возводя заграждения. Во время инцидента никто не пострадал. КНДР предупредила соседнюю республику о возможном возмездии.

Ранее южнокорейские военные оказали помощь судну КНДР.