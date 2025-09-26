На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Южная Корея открыла огонь по кораблю КНДР

Южная Корея совершила предупредительные выстрелы в сторону торгового судна КНДР
true
true
true
close
Shutterstock

Южная Корея совершила предупредительные выстрелы в сторону торгового судна КНДР, которое якобы нарушило Северную пограничную линию (NLL) в Желтом море в районе острова Пэннён. Об этом сообщает агентство «Рёнхап», ссылаясь на Объединенный комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи.

По его информации, утром 26 сентября судно КНДР пересекло NLL. Южнокорейские военные открыли предупреждающий огонь и по радио потребовали покинуть воды.

«Наши войска внимательно следили за действиями Северной Кореи и действовали в соответствии с установленными процедурами», — сказано в заявлении военных.

Как отмечает «Рёнхап», в итоге судно КНДР покинуло южнокорейские воды.

Во второй половине августа КНДР обвинила Южную Корею в «серьезной провокации» на границе после десяти предупредительных выстрелов южнокорейских солдат. Северокорейские военные ненадолго пересекли демилитаризованную зону, возводя заграждения. Во время инцидента никто не пострадал. КНДР предупредила соседнюю республику о возможном возмездии.

Ранее южнокорейские военные оказали помощь судну КНДР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами