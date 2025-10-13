Военкор Поддубный прокомментировал возможную передачу Tomahawk Украине

Россия будет трактовать запуск ракеты Tomahawk со стороны ВСУ по своей территории как ядерный удар. Об этом на своей странице в Telegram-канале заявил военкор Евгений Поддубный.

Он пояснил, что «отличить ядерное исполнение «Томагавков» от обычного в полете невозможно», поэтому любой их запуск по территории России будет восприниматься как ядерный удар. На это, отмечает военкор, обратил внимание и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Тогда он заявил, что возможная поставка ракет Tomahawk Украине может закончиться плохо для всех, в первую очередь для самого президента США Дональда Трампа. Медведев отметил, что, при пуске таких вооружений именно Соединенные Штаты, а не украинская сторона, будут их применять — то есть фактически ответственность лежит на Вашингтоне.

7 октября американский лидер Дональд Трамп рассказал, что почти принял решение об отправке Tomahawk на Украину. В то же время глава Белого дома отметил, что сначала хочет получить от Киева гарантии относительно целей применения ракет.

Ранее Каллас поддержала решение передать Украине Tomahawk.