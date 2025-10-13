На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Военкор Поддубный прокомментировал возможную передачу Tomahawk Украине

Поддубный: запуск Киевом Tomahawk по России будет трактоваться как ядерный удар
true
true
true
close
Телеканал «Россия 1»

Россия будет трактовать запуск ракеты Tomahawk со стороны ВСУ по своей территории как ядерный удар. Об этом на своей странице в Telegram-канале заявил военкор Евгений Поддубный.

Он пояснил, что «отличить ядерное исполнение «Томагавков» от обычного в полете невозможно», поэтому любой их запуск по территории России будет восприниматься как ядерный удар. На это, отмечает военкор, обратил внимание и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Тогда он заявил, что возможная поставка ракет Tomahawk Украине может закончиться плохо для всех, в первую очередь для самого президента США Дональда Трампа. Медведев отметил, что, при пуске таких вооружений именно Соединенные Штаты, а не украинская сторона, будут их применять — то есть фактически ответственность лежит на Вашингтоне.

7 октября американский лидер Дональд Трамп рассказал, что почти принял решение об отправке Tomahawk на Украину. В то же время глава Белого дома отметил, что сначала хочет получить от Киева гарантии относительно целей применения ракет.

Ранее Каллас поддержала решение передать Украине Tomahawk.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами