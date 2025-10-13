Каллас поддержала решение передать Украине Tomahawk

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас поддержала возможное решение президента США предоставить Украине дальнобойные ракеты Tomahawk. Ее слова с совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой приводит УНИАН.

«Мы приветствуем все инструменты, которые делают Украину сильнее, и Россию слабее», - подчеркнула Каллас.

12 октября американский лидер Дональд Трамп сообщил, что может обсудить с президентом Владимиром Путиным вопрос возможных поставок Tomahawk на Украину. В то же время он предупредил, что Вашингтон может передать Киеву ракеты, если украинский конфликт не будет урегулирован.

6 октября президент США рассказал, что почти принял решение об отправке Tomahawk на Украину. Но, по словам хозяина Белого дома, сначала он хочет выяснить, куда Киеву будет направлять эти ракеты.

До этого Путин отметил, что появление Tomahawk в зоне конфликта приведет к разрушению позитивных тенденций, наметившихся в российско-американских отношениях.

Ранее глава евродипломатии заявила, что отныне время на стороне Украины.