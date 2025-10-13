На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минобороны сообщило об освобождении еще одного поселка в ДНР

Минобороны: российские войска освободили поселок Московское в ДНР
Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Московское в Донецкой Народной Республике и вошли в восточные районы города Димитров. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

По данным ведомства, российские силы продолжают развивать наступление в жилых кварталах Димитрова, нанося значительный урон подразделениям Вооруженных сил Украины. В результате ударов поражена живая сила и техника нескольких украинских соединений, включая тяжелую механизированную, четыре механизированные, аэромобильную, штурмовую, десантно-штурмовую бригады, а также два штурмовых полка, бригаду морской пехоты, соединение теробороны и две бригады нацгвардии.

Бои велись в районах населенных пунктов Родинское, Василевка, Новопавловка, Торецкое, Удачное, Красноармейск и Ленино в ДНР, а также Ивановка и Филия в Днепропетровской области.

По оценке Минобороны, потери украинских формирований за сутки составили до 535 военнослужащих. Кроме того, были уничтожены две боевые бронированные машины, два пикапа и три орудия полевой артиллерии.

Ранее российские военнослужащие уничтожили склад инженерных боеприпасов ВСУ в ДНР.

СВО: последние новости
