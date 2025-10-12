На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские войска уничтожили склад инженерных боеприпасов ВСУ в ДНР

МО: бойцы «Южной» группировки войск уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР
Станислав Красильников/РИА Новости

Бойцы 6-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки российских войск уничтожили склад инженерных боеприпасов и беспилотник R-18 Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краматорско-Дружковском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«В ходе выполнения боевых задач расчетом FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии был выявлен и уничтожен полевой склад инженерных боеприпасов противника. В результате точного удара произошло возгорание и детонация хранившегося боекомплекта», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны добавили, что беспилотник R-18 попытался атаковать позиции российских войск. Он был уничтожен с помощью личного оружия, отметили в ведомстве.

Накануне военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военные начали полноценные городские бои в Северске Донецкой народной республики. По его словам, бойцы Вооруженных сил России начинают работать в городе малыми маневренными группами.

Ранее Минобороны сообщило о взятии Кузьминовки в ДНР.

