Суд направил в тюрьму рецидивиста за оставление военной части в зоне СВО

Суд дал 7,5 года колонии рецидивисту, оставившему часть в зоне СВО в ДНР
Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего, самовольно оставившего часть в зоне спецоперации в Донецкой народной республике (ДНР), к 7,5 года колонии строгого режима. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд установил, что мужчина самовольно оставил часть 6 февраля и уехал отдыхать в Сахалинскую область в период мобилизации. Более пяти месяцев он отсутствовал, пока его не задержали в селе Троицкое.

Бойца признали виновным по части 5 статьи 337 «Самовольное оставление части или места службы» УК РФ. Мужчина является опасным рецидивистом, ранее он отбывал наказание в виде лишения свободы.

В апреле житель Североуральска избил бывшую сожительницу и ее мать и уехал на СВО.

Житель Североуральска находился в отношениях с девушкой, но из-за его чрезмерной тяги к алкоголю пара распалась. Вскоре мужчина решил заставить экс-подругу вернуться к нему и пришел к ней домой, когда там находилась мать девушки. Гость спровоцировал конфликт и стал избивать одну из женщин руками и ногами, а затем схватил нож и замахнулся им на пожилую женщину.

28-летнего мужчину задержали. Пока дело находилось на этапе следствия, обвиняемому удалось заключить контракт с Минобороны РФ и уйти на СВО.

Ранее россиянин жестоко избил отца бывшей возлюбленной.

