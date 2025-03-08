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Россиянин жестоко избил отца бывшей возлюбленной

В Саратовской области мужчина жестоко избил отца бывшей подруги
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Житель Балаково напал в подъезде на отца своей бывшей возлюбленной и жестоко избил его, спасти пожилого мужчину не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ Саратовской области.

По данным следствия, инцидент произошел в подъезде многоэтажки по улице Степной. 29-летний обвиняемый встретил отца своей бывшей девушки. Между мужчинами возникла ссора, в ходе конфликта обвиняемый жестоко избил потерпевшего.

53-летний мужчина был госпитализирован, но спасти его медики не смогли. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, подозреваемому может грозить до 15 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Пермском крае сотрудники полиции задержали подозреваемую в разбойном нападении. Женщина ограбила соседку и отобрала у нее сумку. Злоумышленница знала, что накануне соседка получила пенсию, она подкараулила ее в подъезде и несколько раз ударила ее по голове, затем выхватила сумку и скрылась.

Ранее в Кемерово бомж избил возлюбленную поленом за отказ вместе жить.

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