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Североуралец избил бывшую сожительницу и ее мать и уехал на СВО

В Свердловской области мужчина напал с ножом и избил экс-сожительницу и ее мать
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Перед судом в Свердловской области предстанет рецидивист, избивший бывшую сожительницу и ее мать, пишет газета «Вечерний Краснотурьинск».

Житель Североуральска находился в отношениях с девушкой, но из-за его чрезмерной тяги к алкоголю пара распалась. Вскоре мужчина решил заставить экс-подругу вернуться к нему и пришел к ней домой, когда там находилась мать девушки. Гость спровоцировал конфликт и стал избивать одну из женщин руками и ногами, а затем схватил нож и замахнулся им на пожилую женщину.

Мужчина угрожал ей расправой, но пострадавшей удалось схватиться за лезвие правой рукой. Нападавший вырвал нож, но женщина вновь перехватила удар, и лезвие обломилось. Жертвы выбежали в подъезд, однако соседи проигнорировали их просьбы о помощи. Злоумышленник продолжил избивать потерпевших на лестничной площадке, а потом забаррикадировался в квартире.

В итоге дверь вскрыли, а 28-летнего мужчину задержали. Пока дело находилось на этапе следствия, обвиняемому удалось заключить контракт с Минобороны РФ и уйти на СВО. Ранее он уже был судим, и судья из Североуральска, выносивший приговор, взял самоотвод. Дело рассмотрит Краснотурьинский городской суд.

Ранее россиянин жестоко избил отца бывшей возлюбленной.

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