Российские военные отразили воздушную атаку в Ростовской области

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью отразили атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пяти районах Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, речь идет об Аксайском, Белокалитвинском, Миллеровском, Чертковском и Обливском районах.

Чиновник также заявил, что в результате атаки никто не пострадал.

«В Белой Калитве и хуторе Полтава Чертковского района повреждены стекла в окнах нескольких домов. Ущерб будет уточняться с наступлением светлого времени суток», — добавил губернатор.

Несколькими часами ранее Слюсарь сообщил, что при атаке дронов на Ростовскую область пострадали два человека. Он уточнил, что около полуночи в городе Белая Калитва дрон упал на дом и разрушил его крышу. Здание загорелось. Двух человек ранило осколками.

Вечером 12 октября в Минобороны России сообщили, что средства ПВО за почти три часа уничтожили над пятью регионами страны 37 украинских беспилотников самолетного типа.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.