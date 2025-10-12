Над Белгородской областью сбили 34 беспилотника ВСУ за сутки

За прошедшие сутки над территорией Белгородской области сбили 34 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Информация о сбитиях всех типов вражеских БПЛА на территории Белгородской области подразделениями «БАРС-Белгород» и «Орлан». С 07:00 ч. 11 октября по 07:00 ч. 12 октября ликвидировано 34 беспилотника», — написал глава региона.
По информации Гладкова, подразделения «Орлан» сбили над регионом 18 беспилотников, а «БАРС-Белгород» — 16 дронов. Губернатор поблагодарил российских бойцов за эффективную работу.
До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили девять снарядов реактивной системы РСЗО HIMARS, противокорабельную ракету большой дальности «Нептун», а также 72 беспилотника ВСУ. По данным российского оборонного ведомства, украинская армия с начала боевых действий лишилась 89 600 БПЛА.
Ранее российские бойцы подбили робота ВСУ в зоне СВО.