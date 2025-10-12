На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Над Белгородской областью сбили 34 беспилотника ВСУ за сутки

true
true
true
close
Inna Varenytsia/Reuters

За прошедшие сутки над территорией Белгородской области сбили 34 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Информация о сбитиях всех типов вражеских БПЛА на территории Белгородской области подразделениями «БАРС-Белгород» и «Орлан». С 07:00 ч. 11 октября по 07:00 ч. 12 октября ликвидировано 34 беспилотника», — написал глава региона.

По информации Гладкова, подразделения «Орлан» сбили над регионом 18 беспилотников, а «БАРС-Белгород» — 16 дронов. Губернатор поблагодарил российских бойцов за эффективную работу.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили девять снарядов реактивной системы РСЗО HIMARS, противокорабельную ракету большой дальности «Нептун», а также 72 беспилотника ВСУ. По данным российского оборонного ведомства, украинская армия с начала боевых действий лишилась 89 600 БПЛА.

Ранее российские бойцы подбили робота ВСУ в зоне СВО.

