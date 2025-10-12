На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВС России подбили робота ВСУ в зоне СВО

ВС России подбили робота ВСУ под селом Попов Яр
Shutterstock/FOTODOM

Российские военные подбили робота Вооруженных сил Украины (ВСУ) под селом Попов Яр в ДНР. Об этом РИА Новости сообщил военный с позывным «Дава».

«Перед поселком Попов Яр посадка (перелесок. – ред.), а сзади нее три километра открытой территории. Они туда зачем-то подвезли пехоту на одной М113 посреди дня, во время дождя», — рассказал он.

ВСУ направили наземную роботизированную платформу к пехоте для передачи провизии. Вражеского робота подорвали сразу путем сброса снаряда с беспилотника.

11 октября военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военные начали полноценные городские бои в Северске Донецкой народной республики.

По его словам, бойцы Вооруженных сил России начинают работать в городе малыми маневренными группами. Марочко отметил, что российские военные продвигаются в городе, несмотря на «ожесточенное сопротивление» украинских войск.

Военный эксперт также сообщал, что российские военные начали зачищать окрестности села Кузьминовка.

Ранее артиллеристы ВС РФ уничтожили пункты управления дронами в ближнем тылу ВСУ.

