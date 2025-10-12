Кабул обвинил Исламабад в пособничестве террористам ИГ

Пакистанские власти «закрывают глаза» на присутствие в регионе террористов ИГ (организация запрещена в России). Об этом заявил пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед, его слова приводит портал Tolo news.

По его словам, в этом случае, Афганистан имеет право защищать свое воздушное пространство и территориальную целостность, «не оставляя без ответа ни одно нападение».

Моджахед отметил, что правительство талибов (движение внесено в список террористических организаций) очистило свою землю от боевиков «Исламского государства», но после этого в Пахтунхве (провинция Пакистана Хайбер-Пахтунхва. — прим. ред.) были созданы новые центры террористической организации, в которые из аэропортов Карачи и Исламабада перевезли «новых людей» для прохождения там обучения. Он уточнил, что имеются документы и записи, подтверждающие, что атаки в Афганистане планируются из этих центров.

Моджахед заявил, что Пакистан должен выдворить со своей территории ключевых членов ИГ или передать их афганским властям.

10 октября на афгано-пакистанской границе разгорелись ожесточенные бои вдоль всей линии Дюранда. Наиболее интенсивные стычки произошли в провинциях Кунар, Нангархар и Гельменд. Конфликт вспыхнул после того, как власти Афганистана обвинили Пакистан в неоднократных вторжениях в воздушное пространство страны и авиаударах. Позднее Кабул заявил об успешном окончании «операцию возмездия» против Пакистана.

Ранее Пакистан захватил 19 афганских пограничных пунктов.