В Афганистане отключение интернета парализовало работу таможни на границе с Пакистаном

Отключение оптоволоконного интернета в афганской провинции Нангархар привело к остановке работы контрольно-пропускного пункта «Торкхам» на границе с Пакистаном. Об этом сообщает Amu TV со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что сотрудники таможни не могут войти в электронные системы, чтобы оформить необходимые документы. На границе Афганистана и Пакистана скопилась очередь из десятков грузовиков, они ожидают проезда уже несколько дней. Многие из них везут скоропортящиеся продукты, утверждает телеканал.

По информации Amu TV, оптоволоконный интернет был отключен в 15 из 34 провинций страны.

Накануне сообщалось, что кабульский аэропорт второй день работал со сбоями из-за отключения интернета на севере и западе Афганистана.

В четверг, 18 сентября, широкополосный интернет был отключен в 11 из 34 афганских провинций. Приказ об этом в рамках борьбы с «аморальностью» отдал лидер государства Хайбатулла Ахундзада. Источники рассказали, что он распорядился создать новую компанию для предоставления доступа в интернет исключительно госучреждениям и дипмиссиям.

Ранее сообщалось, что верховный лидер Афганистана решил отключить интернет во всей стране.