На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Афганистане отключение интернета парализовало работу таможни на границе с Пакистаном

Отключение интернета в Афганистане повлияло на работу таможни
close
Depositphotos

Отключение оптоволоконного интернета в афганской провинции Нангархар привело к остановке работы контрольно-пропускного пункта «Торкхам» на границе с Пакистаном. Об этом сообщает Amu TV со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что сотрудники таможни не могут войти в электронные системы, чтобы оформить необходимые документы. На границе Афганистана и Пакистана скопилась очередь из десятков грузовиков, они ожидают проезда уже несколько дней. Многие из них везут скоропортящиеся продукты, утверждает телеканал.

По информации Amu TV, оптоволоконный интернет был отключен в 15 из 34 провинций страны.

Накануне сообщалось, что кабульский аэропорт второй день работал со сбоями из-за отключения интернета на севере и западе Афганистана.

В четверг, 18 сентября, широкополосный интернет был отключен в 11 из 34 афганских провинций. Приказ об этом в рамках борьбы с «аморальностью» отдал лидер государства Хайбатулла Ахундзада. Источники рассказали, что он распорядился создать новую компанию для предоставления доступа в интернет исключительно госучреждениям и дипмиссиям.

Ранее сообщалось, что верховный лидер Афганистана решил отключить интернет во всей стране.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами