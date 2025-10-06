На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Житель Горловки пострадал во время обстрела со стороны ВСУ

Приходько: в результате атаки ВСУ на Горловку пострадал мирный житель
МЧС России

Мирный житель Горловки получил ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на населенный пункт. Об этом сообщил глава города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«В результате украинской вооруженной агрессии в Калининском районе Горловки ранен мирный житель», — написал он.

Город Горловка Донецкой народной республики регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ.

4 октября в результате атаки вражеских дронов пострадали сразу двое местных жителей. Женщина получила ранения в центре города, вторым пострадавшим стал мужчина из жилого массива «Строитель».

3 октября глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в пятницу три жителя Горловки пострадали при атаке ВСУ, среди них — двое детей. Он уточнил, что в Никитовском районе подростки 2009-го и 2011-го годов рождения пострадали в результате детонации взрывоопасного предмета. Еще одним пострадавшим, по словам главы республики, оказался мужчина 1960-го года рождения.

Ранее в Горловке беспилотники ВСУ атаковали три автобуса.

