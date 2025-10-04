Два человека пострадали при атаках ВСУ на Горловку

В результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Горловку в Донецкой народной республике (ДНР) пострадали два человека. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«В результате атаки дрона ВФУ (вооруженных формирований Украины — «Газета.Ru») в центре Горловки ранена мирная жительница», — написал глава города.

Приходько добавил, что другой мирный житель Горловки пострадал при атаке украинских войск на жилой массив «Строитель». Подробности о состоянии людей не уточняются.

Несколькими часами ранее Приходько сообщил, что многоквартирный дом в Горловке получил повреждения в результате атаки ВСУ. По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, военные республики с 22:00 по 22:30 три раза атаковали Центрально-Городской район Горловки с помощью дронов-камикадзе.

Ранее в Горловке беспилотники ВСУ атаковали три автобуса.