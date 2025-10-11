На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В курском приграничье мужчина ранен при налете БПЛА

В Курской области мужчина пострадал при атаке дрона
true
true
true
close
Алексей Сухоруков/РИА Новости

В курском приграничье из-за беспилотника пострадал 41-летний мужчина из Беловского района. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Александр Хинштейн.

Глава области уточнил, что местного жителя госпитализировали с минно-взрывными и множественными осколочными ранениями.

Чиновник призвал курян быть крайне внимательными, поскольку «враг не оставляет попыток запугать мирное население».

До этого в деревне Бирюковка Большесолдатского района области дрон атаковал грузовик, за рулем которого находился 58-летний мужчина. Пострадавший не выжил.

А в Рыльском районе Курской области беспилотник Вооруженных сил ВСУ нанес удар по автомобилю, в котором ехала семейная пара. В результате атаки на трассе Рыльск-Дурово 42-летняя женщина получила ранения средней степени тяжести. У ее супруга незначительные травмы.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами