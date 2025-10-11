В курском приграничье мужчина ранен при налете БПЛА

В Курской области мужчина пострадал при атаке дрона

В курском приграничье из-за беспилотника пострадал 41-летний мужчина из Беловского района. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Александр Хинштейн.

Глава области уточнил, что местного жителя госпитализировали с минно-взрывными и множественными осколочными ранениями.

Чиновник призвал курян быть крайне внимательными, поскольку «враг не оставляет попыток запугать мирное население».

До этого в деревне Бирюковка Большесолдатского района области дрон атаковал грузовик, за рулем которого находился 58-летний мужчина. Пострадавший не выжил.

А в Рыльском районе Курской области беспилотник Вооруженных сил ВСУ нанес удар по автомобилю, в котором ехала семейная пара. В результате атаки на трассе Рыльск-Дурово 42-летняя женщина получила ранения средней степени тяжести. У ее супруга незначительные травмы.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».