На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Курской области мирный житель погиб при атаке украинского дрона

Губернатор Хинштейн: украинский дрон убил водителя грузовика в Курской области
true
true
true
close
FotograFFF/Shutterstock

В деревне Бирюковка Большесолдатского района Курской области в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины погиб местный житель. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По его словам, дрон атаковал грузовик, за рулем которого находился 58-летний мужчина. Пострадавший скончался на месте. Глава региона выразил соболезнования семье погибшего, отметив, что это трагедия, для которой невозможно подобрать слова.

Хинштейн призвал жителей области соблюдать меры безопасности и воздержаться от возвращения в приграничные районы до тех пор, пока там не станет безопасно. Он подчеркнул, что противник проявляет жестокость и не щадит мирных людей.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами