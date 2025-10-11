На Украине заявили о падении эффективности систем ПВО Patriot

Эффективность систем противовоздушной обороны Patriot упала 42% до 6%. Об этом заявил бывший заместитель начальника генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире телеканала «Эспрессо».

«У нас и так батарей Patriot немного, а теперь враг, производя разведку, бьет, где их нет. А если и есть Patriot, то россияне применяют те ракеты, с которыми уже произведена такая модификация, позволяющая им быть более эффективными», — сказал экс-замначальника генштаба ВСУ.

Утром 11 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эффективность украинских систем ПВО снизилась до 30%. По его словам, причиной этом стало ухудшение погодных условий в республике осенью.

10 октября после массированного удара Вооруженных сил России на Украине сложилась критическая ситуация с энергоснабжением. В Киеве прекратилась подача электроэнергии на левом берегу и в части районов правого берега, возникли транспортный коллапс, перебои с водой и связью. В Верховную раду пришлось доставить воду в цистерне, а в здание кабмина — биотуалеты. Без света также остались части Полтавской, Харьковской, Сумской и других областей Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российские военные начали применять неуязвимые «Кинжалы».