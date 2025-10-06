Воздушно-космические силы (ВКС) России начали применять модернизированные аэробаллистические ракеты комплекса «Кинжал», которые почти невозможно перехватить. Об этом пишет журнал Military Watch Magazine (MWM).

«Теперь ракеты могут следовать по обычной дуге, прежде чем либо перейти в крутое пикирование в терминальной зоне, либо выполнить маневры, чтобы «сбить с толку и избежать» украинских систем ПВО», — говорится в статье.

По данным издания, в сентябре зенитные ракетные комплексы Patriot перехватили только 6% ракет «Кинжал» и «Искандер-М». Журналисты объяснили, что это напрямую связано с модернизацией российских орудий.

До этого газета The Washington Post со ссылкой на анализ боевых действий писала, что американские зенитные ракетные комплексы Patriot недостаточно эффективно перехватывают российские баллистические ракеты на Украине.

В публикации говорится, что Patriot остается единственным комплексом ВСУ, способным относительно надежно перехватывать баллистические ракеты. Однако даже эти системы не смогли перехватить ряд последних атак.

Ранее в Совфеде назвали показным призыв Зеленского к прекращению огня.