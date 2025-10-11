На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Монах рассказал о чуде в бою в Запорожской области

Иеромонах Гурий рассказал о чуде с иконой Матроны Московской в бою под Работино
Правительство Московской области

Военный священник, кавалер ордена Мужества, насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры иеромонах Гурий (Гусев) рассказал о чуде, которое произошло в бою под Работино в Запорожской области. Своими воспоминаниями монах поделился в интервью РИА Новости.

Украинские войска ударили по российским подразделениям в середине июня 2023 года. Бои шли июль и августа.

«Никогда не забудется тот ад, когда европейская и американская артиллерия начала мешать нас с землей. Мы выстояли. Вгрызались в землю и держались, пока позиции не превратились в пустыню», — рассказал Гусев.

Единственное место, оставшееся целым после обстрела позиций разведывательного батальона морской пехоты РФ летом 2023 года под Работино, было углубление на двух-трех человек, где стояла икона святой Матроны Московской, поделился священнослужитель.

По мнению иеромонаха, то, что икона и место, где она стояла, уцелели — это чудо. Он добавил, что такие чудеса со святынями, иконами — повсеместны в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее священники рассказали о многочисленных чудесах в зоне СВО.

СВО: последние новости
