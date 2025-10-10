Священники рассказали о чудесах в зоне СВО

В зоне Специальной военной операции (СВО) часто происходят случаи, которые иначе как чудом не назвать. Так, российскому бойцу с позывным «Яхта» под Белогоровкой в ЛНР жизнь спас шеврон с изображенным на нем Спасом Нерукотворным, рассказали «Ленте.ру» полковые священники.

По словам собеседников издания, снаряд разорвался рядом с военнослужащим, и большой осколок попал в грудь, как раз в эту икону.

«Можно сказать, почти ничего не пробил. Большая дырка осталась на шевроне», — говорится в статье.

Другому участнику СВО осколок боеприпаса угодил в нательный крестик и пробил его. В результате российский боец получил только поверхностное ранение шеи.

Отец Филарет в свою очередь уверен, что очень часто в сложных ситуациях военные молятся — тогда и операции проходят по плану, и сами бойцы остаются целы и невредимы.

До этого сообщалось, что российский военный ожил через 52 минуты после остановки сердца. Военный хирург назвал это чудом.

Ранее раненный на фронте российский солдат четыре дня добирался до тыла.