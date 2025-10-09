SHOT: ВСУ потеряли более 2,5 тысячи человек в боях за Купянск

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряли более 2,5 тысячи человек в боях за Купянск, российские штурмовики на данный момент продвинулись вглубь города на два километра. Об этом сообщает сообщает Life со ссылкой на источники Telegram-канала SHOT.

«Как нам сообщили с места, резервные подразделения ВСУ для создания блокады стянули множество бронетехники, предположительно готовящиеся к контрудару с целью отрезать наступающие российские войска от основных сил», — говорится в публикации.

SHOT сообщает о жестоких боях в городе, вызванных артиллерийскими дуэлями. В центральных районах наблюдаются перебои с водой, электричеством и продуктами. Источники рассказали, что российские военные эвакуировали мирных жителей из зоны боев, которые затем предоставили ценные сведения о позициях ВСУ. На момент публикации Министерство обороны России не дало официального комментария.

До этого портал Der Tagesspiegel подтверждал, что жители подконтрольных Вооруженным силам Украины территорий начали чаще помогать российским военнослужащим, выдавая данные о позициях украинских формирований. Украинский командир рассказал изданию о случае, когда российских бойцов тепло встретили в жилом доме. По мнению авторов статьи, это внезапно стало угрозой с нового направления.

Военный корреспондент из Канады Нил Хауэр в беседе с изданием тоже рассказал, что пророссийски настроенные граждане представляют серьезную проблему для ВСУ.

Ранее в ВСУ пожаловались на ухудшающуюся ситуацию на фронте.