Пророссийское подполье помогло Вооруженным силам России войти в Купянск Харьковской области Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что благодаря наводкам местных жителей российские войска находили расположение подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожили ракетную систему залпового огня HIMARS, из которой обстреливали город Белгород.

По данным Mash, местные жители содействовали в корректировке ударов, передаче координат позиций ВСУ и помогали российским военнослужащим провизией. Сейчас их эвакуировали на территорию Белгородской области. Бойцы рассказали каналу, что в Купянске может оставаться еще около тысячи гражданских лиц.

Mash утверждает, что российские подразделения контролируют почти половину Купянска. В их окружение попали 17 улиц — от северной части города до центра. Несколько украинских военнослужащих сдались, в том числе командир танкового батальона 116-й бригады и остатки подразделения «Кара-Даг».

Ранее в Минобороны РФ раскрыли стратегическое значение контроля над Купянском.