Жители подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) территорий начали чаще помогать российским военнослужащим, выдавая данные о позициях украинских формирований. Об этом сообщает Der Tagesspiegel.

Украинский командир рассказал изданию о случае, когда российских бойцов тепло встретили в жилом доме. По мнению авторов статьи, это внезапно стало угрозой с нового направления.

Военный корреспондент из Канады Нил Хауэр в беседе с изданием подтвердил, что пророссийски настроенные граждане представляют серьезную проблему для ВСУ.

Накануне сообщалось, что пророссийское подполье помогло Вооруженным силам России войти в Купянск Харьковской области Украины. Благодаря наводкам местных жителей российские войска находили расположение подразделений ВСУ и уничтожили ракетную систему залпового огня HIMARS, из которой обстреливали город Белгород.

Ранее Владимир Путин заявил, что с начала 2025 года под контроль Вооруженных сил России перешли 212 населенных пунктов.