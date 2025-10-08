На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жители подконтрольных ВСУ территорий начали чаще помогать армии России

Tagesspiegel: жители Украины стали чаще помогать ВС России, сдавая позиции ВСУ
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Жители подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) территорий начали чаще помогать российским военнослужащим, выдавая данные о позициях украинских формирований. Об этом сообщает Der Tagesspiegel.

Украинский командир рассказал изданию о случае, когда российских бойцов тепло встретили в жилом доме. По мнению авторов статьи, это внезапно стало угрозой с нового направления.

Военный корреспондент из Канады Нил Хауэр в беседе с изданием подтвердил, что пророссийски настроенные граждане представляют серьезную проблему для ВСУ.

Накануне сообщалось, что пророссийское подполье помогло Вооруженным силам России войти в Купянск Харьковской области Украины. Благодаря наводкам местных жителей российские войска находили расположение подразделений ВСУ и уничтожили ракетную систему залпового огня HIMARS, из которой обстреливали город Белгород.

Ранее Владимир Путин заявил, что с начала 2025 года под контроль Вооруженных сил России перешли 212 населенных пунктов.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами