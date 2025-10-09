На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Журналисты рассказали о передаче контрафактных сигарет в зону СВО

Mash: больше 80 миллионов контрафактных сигарет передали на СВО в 2025 году
Алексей Майшев/РИА Новости

В зону проведения специальной военной операции (СВО) в 2025 годы были переданы более 80 миллионов контрафактных сигарет. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, речь о фирменных, но нелегально ввезенных в Россию сигаретах, которые ранее уничтожались. С начала 2025 года таможенные службы изъяли из незаконного оборота более 160 миллионов сигарет — эквивалент около 8 миллионов упаковок. Примерно половину продукции, соответствующей установленным стандартам и ГОСТам, направили бойцам, участвующим в СВО, а оставшуюся часть ликвидировали.

Как отмечает Mash, 80 млн сигарет — это около 4 млн пачек (по 20 штук в пачке). Согласно подсчетам, этого объема хватит, чтобы закрыть годовую потребность в курении одной среднестатистической дивизии Вооруженных сил РФ. Если же выложить все сигареты в ряд, их общая длина составит примерно 6 400 км — примерно столько, сколько составляет путь от Купянска до Мадрида и обратно.

В августе прошлого года в Кургане правоохранители изъяли из незаконного оборота контрафактные сигареты на сумму свыше 22 млн рублей. У одного из подозреваемых со склада и из магазина его родственницы изъяли около 27,5 тысячи пачек табачных изделий стоимостью приблизительно в 3,5 млн рублей. У второго фигуранта со склада, откуда, предположительно, и осуществлялась реализация криминального товара, изъяли 148 тысяч пачек сигарет стоимостью примерно в 19 млн рублей.

Ранее российский боец рассказал об использовании мин в виде IQOS Украиной.

