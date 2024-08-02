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Контрафактные сигареты на 22 млн рублей изъяли у жителей Кургана

В Кургане у жителей изъяли контрафактные сигареты на 22 млн рублей

В Кургане правоохранители изъяли из незаконного оборота контрафактные сигареты на сумму свыше 22 млн рублей. Об этом сообщает «МВД медиа».

По информации ведомства, сотрудники регионального УФСБ России в течение июня и июля текущего года пресекли противоправную деятельность по реализации немаркированной табачной продукции. Правоохранители подозревают в хранении и сбыте контрафакта двоих мужчин 1988 и 1985 годов рождения. Возбуждено уголовное дело.

У одного из подозреваемых со склада и из магазина его родственницы изъяли около 27,5 тысячи пачек табачных изделий стоимостью приблизительно в 3,5 млн рублей. У второго фигуранта со склада, откуда, предположительно, и осуществлялась реализация криминального товара, изъяли 148 тысяч пачек сигарет стоимостью примерно в 19 млн рублей.

Расследование продолжается. Подозреваемым избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее красноярского бизнесмена задержали по подозрению в торговле контрафактными сигаретами.

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