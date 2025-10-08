Вдову генерала Кириллова назначили сенатором от Костромской области

Вдова убитого в прошлом году начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенанта Игоря Кириллова Светлана Кириллова назначена сенатором от Костромской области. Соответствующее решение принято на первом заседании нового состава облдумы, сообщает ТАСС.

Вдова генерала победила на выборах в депутаты Костромской областной думы от «Единой России». За ее кандидатуру проголосовали 30 зарегистрированных депутатов, еще один воздержался.

Депутат, выпускник академии РХБЗ Вадим Козырев прокомментировал это назначение, отметив, что Кириллова «не понаслышке знает, что такое долг, ответственность, защита национальных интересов».

17 декабря Кириллов и его помощник были подорваны около дома генерала на Рязанском проспекте в Москве.

Следователи выяснили, что злоумышленники заложили взрывное устройство в стоявший рядом с подъездом самокат и дистанционно привели его в действие. При этом его мощность составила от 200 до 300 граммов тротила.

Позже газета The New York Times со ссылкой на сотрудника Службы безопасности Украины написала, что украинское ведомство взяло на себя ответственность за теракт.

Ранее в российском регионе установили бюст генерала Кириллова.