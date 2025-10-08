На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бойцы «Орлана» и «БАРС-Белгород» за сутки сбили десятки украинских дронов

Гладков: члены «Орлана» и «БАРС-Белгород» за сутки уничтожили 37 украинских БПЛА
true
true
true
close
Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Члены подразделений «БАРС-Белгород» и «Орлан» в период с 7:00 мск 7 октября по 7:00 мск 8 октября сбили 37 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, подразделение «Орлан» уничтожило 25 дронов. Девять из них — совместно с бойцами самообороны. В Шебекинском округе перехватили 14 целей, в Валуйском округе — шесть, в Белгородском районе — три и в Грайворонском округе — два.

В свою очередь, подразделение «БАРС-Белгород» ликвидировало 12 летательных аппаратов. Большую часть из них — 10 — подавили в Шебекинском округе, еще два — в Краснояружском районе.

Беспилотники сбивали с помощью стрелкового оружия и средств радиоэлектронной борьбы, уточнил Гладков.

8 октября на территории частного домовладения в селе Сергиевка в Краснояружском районе Белгородской области детонировал украинский БПЛА. Как рассказал губернатор региона, в результате атаки пострадал мирный житель — у него диагностировали минно-взрывную травму, а также множественные осколочные ранения грудной клетки и конечностей. Сначала мужчину доставили в центральную районную больницу, а после оказания необходимой медицинской помощи врачи транспортировали его в городскую больницу №2 в Белгороде.

Ранее в Белгородской области обломками сбитого дрона посекло 20 автомобилей.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами