Бойцы «Орлана» и «БАРС-Белгород» за сутки сбили десятки украинских дронов

Члены подразделений «БАРС-Белгород» и «Орлан» в период с 7:00 мск 7 октября по 7:00 мск 8 октября сбили 37 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, подразделение «Орлан» уничтожило 25 дронов. Девять из них — совместно с бойцами самообороны. В Шебекинском округе перехватили 14 целей, в Валуйском округе — шесть, в Белгородском районе — три и в Грайворонском округе — два.

В свою очередь, подразделение «БАРС-Белгород» ликвидировало 12 летательных аппаратов. Большую часть из них — 10 — подавили в Шебекинском округе, еще два — в Краснояружском районе.

Беспилотники сбивали с помощью стрелкового оружия и средств радиоэлектронной борьбы, уточнил Гладков.

8 октября на территории частного домовладения в селе Сергиевка в Краснояружском районе Белгородской области детонировал украинский БПЛА. Как рассказал губернатор региона, в результате атаки пострадал мирный житель — у него диагностировали минно-взрывную травму, а также множественные осколочные ранения грудной клетки и конечностей. Сначала мужчину доставили в центральную районную больницу, а после оказания необходимой медицинской помощи врачи транспортировали его в городскую больницу №2 в Белгороде.

Ранее в Белгородской области обломками сбитого дрона посекло 20 автомобилей.