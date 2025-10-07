В Белгородской области обломками сбитого БПЛА посекло 20 автомобилей

Гладков: система ПВО сбила БПЛА над Старым Осколом, выбиты окна в 15 квартирах

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа в Старом Осколе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В результате падения обломков от сбитого БПЛА в многоквартирном доме выбиты окна в 15 квартирах», — написал он.

По его словам, осколками посекло 20 автомобилей, которые были припаркованы во дворе.

По предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают оперативные службы.

До этого губернатор рассказал об уничтожении нескольких украинских ракет над Белгородом и Белгородским районом. В региональном центре на территории инфраструктурного объекта произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали сотрудники МЧС. Обломки от сбитых ракет повредили пять легковых автомобилей в разных районах города и пробили крышу гаража в селе Таврово.

6 октября Гладков сообщил, что в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сельхозпредприятие в селе Ясные Зори Белгородского района пострадали мужчина и женщина.

Ранее украинский беспилотник атаковал семью с ребенком в Белгороде.