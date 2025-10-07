На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Белгородской области обломками сбитого БПЛА посекло 20 автомобилей

Гладков: система ПВО сбила БПЛА над Старым Осколом, выбиты окна в 15 квартирах
true
true
true
close
Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа в Старом Осколе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В результате падения обломков от сбитого БПЛА в многоквартирном доме выбиты окна в 15 квартирах», — написал он.

По его словам, осколками посекло 20 автомобилей, которые были припаркованы во дворе.

По предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают оперативные службы.

До этого губернатор рассказал об уничтожении нескольких украинских ракет над Белгородом и Белгородским районом. В региональном центре на территории инфраструктурного объекта произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали сотрудники МЧС. Обломки от сбитых ракет повредили пять легковых автомобилей в разных районах города и пробили крышу гаража в селе Таврово.

6 октября Гладков сообщил, что в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сельхозпредприятие в селе Ясные Зори Белгородского района пострадали мужчина и женщина.

Ранее украинский беспилотник атаковал семью с ребенком в Белгороде.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами