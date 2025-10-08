На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США заявили о «слабости» ПВО России перед украинскими дронами

NI: ВС России испытывают трудности с обороной от дальнобойных систем ВСУ
true
true
true
close
militaeraktuell.at

Вооруженные силы (ВС) России испытывают сложности с противодействием украинским беспилотникам, что может свидетельствовать об уязвимости системы ПВО. Об этом пишет The National Interest (NI) в статье о возможных поставках Киеву крылатых ракет Tomahawk.

По мнению обозревателя Ставроса Атламазоглу, существующие украинские дроны-камикадзе хотя и способны достигать целей в глубоком тылу, но не обладают достаточной мощностью для кардинального изменения ситуации на фронте.

Эксперт считает, что поставки ракет Tomahawk могли бы значительно усилить возможности ВСУ. «Tomahawk обладает такой возможностью», — отмечает Атламазоглу, подчеркивая, что эти ракеты способны расширить радиус действия и ударную мощь украинской армии.

Автор публикации напоминает, что последнее применение ракет Tomahawk американскими военными было зафиксировано летом в ходе совместной с Израилем операции против Ирана.

Издание The Telegraph писало, что поставки американских крылатых ракет Tomahawk Украине могут занять несколько месяцев, причем Вашингтон может не разрешить их боевое применение.

Ранее военный эксперт рассказал, где ВС РФ сталкивались с ракетами, подобными Tomahawk.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами