NI: ВС России испытывают трудности с обороной от дальнобойных систем ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России испытывают сложности с противодействием украинским беспилотникам, что может свидетельствовать об уязвимости системы ПВО. Об этом пишет The National Interest (NI) в статье о возможных поставках Киеву крылатых ракет Tomahawk.

По мнению обозревателя Ставроса Атламазоглу, существующие украинские дроны-камикадзе хотя и способны достигать целей в глубоком тылу, но не обладают достаточной мощностью для кардинального изменения ситуации на фронте.

Эксперт считает, что поставки ракет Tomahawk могли бы значительно усилить возможности ВСУ. «Tomahawk обладает такой возможностью», — отмечает Атламазоглу, подчеркивая, что эти ракеты способны расширить радиус действия и ударную мощь украинской армии.

Автор публикации напоминает, что последнее применение ракет Tomahawk американскими военными было зафиксировано летом в ходе совместной с Израилем операции против Ирана.

Издание The Telegraph писало, что поставки американских крылатых ракет Tomahawk Украине могут занять несколько месяцев, причем Вашингтон может не разрешить их боевое применение.

Ранее военный эксперт рассказал, где ВС РФ сталкивались с ракетами, подобными Tomahawk.